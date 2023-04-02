РПЛ. «Ростов» в меньшинстве удержал победу над «Торпедо» (2:1) и укрепился на 2-м месте

«Ростов» в 21-м туре РПЛ победил дома «Торпедо». Оба гола ростовчане забили в меньшинстве, причем отличились защитники.
У хозяев в 1-м тайме был удален Даниил Глебов.
«Ростов» укрепился на втором месте. «Торпедо» идет последним, отставая от зоны переходных матчей на 7 очков.
У «Ростова» четыре победы подряд.
«Торпедо» не побеждает в Ростове-на-Дону с 2004 года.
Россия. РПЛ. 21-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Торпедо (Москва) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Лангович, 45; 2:0 – Чернов, 53; 2:1 – Караев, 59.
Удаления: Глебов, 42 – нет.
Источник: «Бомбардир»