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  • РПЛ. «Ростов» в меньшинстве удержал победу над «Торпедо» (2:1) и укрепился на 2-м месте

РПЛ. «Ростов» в меньшинстве удержал победу над «Торпедо» (2:1) и укрепился на 2-м месте

2 апреля 2023, 20:54
17

«Ростов» в 21-м туре РПЛ победил дома «Торпедо». Оба гола ростовчане забили в меньшинстве, причем отличились защитники.

У хозяев в 1-м тайме был удален Даниил Глебов.

«Ростов» укрепился на втором месте. «Торпедо» идет последним, отставая от зоны переходных матчей на 7 очков.

У «Ростова» четыре победы подряд.

«Торпедо» не побеждает в Ростове-на-Дону с 2004 года.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Торпедо (Москва) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лангович, 45; 2:0 – Чернов, 53; 2:1 – Караев, 59.

Удаления: Глебов, 42 – нет.

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Торпедо Ростов
Комментарии (17)
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MaxRnD
1680458275
Так-то не удержал, а одержал
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ilichkadr
1680458337
Молодцы, земляки! С победой!!!
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Ill Ich
1680458419
Трудная победа "Ростова" (пусть и над аутсайдером) делает очертания призового места для них ещё более явственными.
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portero
1680458430
Ростов с победой!!!! Глебову и Полозу люлей выпишет Валера знатных....
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deinego77@yandex.ru
1680458455
С победой Ростов! Все три гола красивые были.
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JTherry
1680458617
впечатления от игры: игра - говнище, Комличенко - дельфинище, голы - красавцы..!!! торпедо - вообще играет не в футбол...
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ростов 100/100
1680459022
Сегодня наконец то была нормальная игра, заслуженная победа Всех с Победой !!!
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ySS
1680459091
Росто с победой! Голы - красавцы! Следующий домашний с гаспромом) Попробую съездить, хотя Пасха и опять поздний вечер....
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derrik2000
1680459617
Вроде и матч не матч, а так.... "спортивное состязание двух команд 1-й лиги". Я имел в виду качество. А подиж ты: тебе и пенальти + великолепная игра Бабурина, тебе и ТРИ гола-красавца, совершенно необоснованная жестокость Глебова с "довеском" в красную карточку... Как мне виделось, Торпедо только после 2-го пропущенного по-спортивному "взъярилось" и пошло...и ПОБЕЖАЛО!!!... Где-то им техники не хватило, где-то удачи... В общем, интересно провёл время у монитора.
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paracetamol
1680467716
Я же говорил, что спердяк закончит на 5-м месте, и это в лучшем случае!
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