РПЛ. «Ростов» в меньшинстве удержал победу над «Торпедо» (2:1) и укрепился на 2-м месте

«Ростов» в 21-м туре РПЛ победил дома «Торпедо». Оба гола ростовчане забили в меньшинстве, причем отличились защитники.

У хозяев в 1-м тайме был удален Даниил Глебов.

«Ростов» укрепился на втором месте. «Торпедо» идет последним, отставая от зоны переходных матчей на 7 очков.

У «Ростова» четыре победы подряд.

«Торпедо» не побеждает в Ростове-на-Дону с 2004 года.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Торпедо (Москва) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лангович, 45; 2:0 – Чернов, 53; 2:1 – Караев, 59.

Удаления: Глебов, 42 – нет.

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