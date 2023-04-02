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    РПЛ. «Ростов» в меньшинстве удержал победу над «Торпедо» (2:1) и укрепился на 2-м месте

    «Ростов» в 21-м туре РПЛ победил дома «Торпедо». Оба гола ростовчане забили в меньшинстве, причем отличились защитники.

    У хозяев в 1-м тайме был удален Даниил Глебов.

    «Ростов» укрепился на втором месте. «Торпедо» идет последним, отставая от зоны переходных матчей на 7 очков.

    У «Ростова» четыре победы подряд.

    «Торпедо» не побеждает в Ростове-на-Дону с 2004 года.

    Россия. РПЛ. 21-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Торпедо (Москва) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лангович, 45; 2:0 – Чернов, 53; 2:1 – Караев, 59.

    Удаления: Глебов, 42 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2023 20:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +8919

      GoLenaStop 3 апреля, 00:17

      Ростсельаш, спасибо за +3!
      Но надо смелее в атаке
      Удачи

      1
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      Рейтинг: +18106

      paracetamol 2 апреля, 23:35

      Я же говорил, что спердяк закончит на 5-м месте, и это в лучшем случае!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +270

      aleksandr1969 2 апреля, 22:33

      Скажите, только у меня на бобардире идет информация попытки взлома?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1541

      ScarlettOgusania > aleksandr1969 2 апреля, 23:05

      у меня - тоже постоянно на этом сайте инфа от системной защиты о попытках взлома, Михалыч старается...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +107

      alteper 2 апреля, 21:23

      одним соловом-российский чемпионат,ни о чем

      0
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      Рейтинг: +21105

      derrik2000 2 апреля, 21:20

      Вроде и матч не матч, а так.... "спортивное состязание двух команд 1-й лиги".
      Я имел в виду качество.
      А подиж ты: тебе и пенальти + великолепная игра Бабурина, тебе и ТРИ гола-красавца, совершенно необоснованная жестокость Глебова с "довеском" в красную карточку...
      Как мне виделось, Торпедо только после 2-го пропущенного по-спортивному "взъярилось" и пошло...и ПОБЕЖАЛО!!!...
      Где-то им техники не хватило, где-то удачи...
      В общем, интересно провёл время у монитора.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5810

      ySS 2 апреля, 21:11

      Росто с победой!
      Голы - красавцы!
      Следующий домашний с гаспромом)
      Попробую съездить, хотя Пасха и опять поздний вечер....

      7
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    • ...
      Рейтинг: +473

      ростов 100/100 2 апреля, 21:10

      Сегодня наконец то была нормальная игра, заслуженная победа Всех с Победой !!!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +29025

      JTherry 2 апреля, 21:03

      впечатления от игры: игра - говнище, Комличенко - дельфинище, голы - красавцы..!!! торпедо - вообще играет не в футбол...

      5
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      ...
      Рейтинг: +67752

      portero > JTherry 2 апреля, 21:04

      Голы главное красавы, а пенка и не зашла, а вот удаление зашло....

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29025

      JTherry > portero 2 апреля, 21:10

      Бабурин и в первом матче отбил несколько пеналей, но заставляли перебивать 3 раза...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3911

      minaev23 2 апреля, 21:00

      С победой Ростов! Все три гола красивые были.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67752

      portero 2 апреля, 21:00

      Ростов с победой!!!!
      Глебову и Полозу люлей выпишет Валера знатных....

      9
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      ...
      Рейтинг: +3911

      minaev23 > portero 2 апреля, 21:01

      Спасибо! Вас тоже! Знатно укатали !

      4
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