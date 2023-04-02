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    Судья ошибочно назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Торпедо» (Игорь Федотов)

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из первого тайма матча 21-го тура между «Ростовом» и «Торпедо», когда в пользу хозяев назначили пенальти.

    «31-я минута.

    Эх, [судья на VAR Артем] Любимов.

    Какие он повторы показывает, это ужас. Повторы из космоса и ни одного, который показывает, где Николай Комличенко прижимает руку Максима Турищева.

    На повторах четко видно, как оба игрока придерживали друг друга руками. Комличенко в конечной фазе этого момента прижал руку Турищева и упал. Никакого 11-метрового тут нет.

    Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.

    • Пенальти не был реализован.
    • Для Комличенко это 8-й заработанный пенальти в сезоне РПЛ.
    • Матч в поле судит туляк Алексей Амелин.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    02.04.2023 20:10
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101462

      sv1969 2 апреля, 20:52

      и это говорит судейка которого отстранили от футбола и у которого список косяков огромен

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +975

      Mr Green > sv1969 2 апреля, 22:28

      в лфл в москве судил как то. там обе команды плевались

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101462

      sv1969 > Mr Green 19 часов назад

      Во во! А все туда же!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Bozigit 2 апреля, 20:25

      штрафной должен был быть. Но все равно, справедливость восторжествовала

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      Рыло свина 2 апреля, 20:23

      в пользу ЦСКА правильно поставили?

      0
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