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  • Судья ошибочно назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Торпедо» (Игорь Федотов)

Судья ошибочно назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Торпедо» (Игорь Федотов)

2 апреля 2023, 20:10
5

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из первого тайма матча 21-го тура между «Ростовом» и «Торпедо», когда в пользу хозяев назначили пенальти.

«31-я минута.

Эх, [судья на VAR Артем] Любимов.

Какие он повторы показывает, это ужас. Повторы из космоса и ни одного, который показывает, где Николай Комличенко прижимает руку Максима Турищева.

На повторах четко видно, как оба игрока придерживали друг друга руками. Комличенко в конечной фазе этого момента прижал руку Турищева и упал. Никакого 11-метрового тут нет.

Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.

  • Пенальти не был реализован.
  • Для Комличенко это 8-й заработанный пенальти в сезоне РПЛ.
  • Матч в поле судит туляк Алексей Амелин.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Торпедо Ростов Федотов Игорь
Комментарии (5)
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Рыло свина
1680456236
в пользу ЦСКА правильно поставили?
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Bozigit
1680456358
штрафной должен был быть. Но все равно, справедливость восторжествовала
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sv1969
1680457937
и это говорит судейка которого отстранили от футбола и у которого список косяков огромен
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