Судья ошибочно назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Торпедо» (Игорь Федотов)

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из первого тайма матча 21-го тура между «Ростовом» и «Торпедо», когда в пользу хозяев назначили пенальти.

«31-я минута.

Эх, [судья на VAR Артем] Любимов.

Какие он повторы показывает, это ужас. Повторы из космоса и ни одного, который показывает, где Николай Комличенко прижимает руку Максима Турищева.

На повторах четко видно, как оба игрока придерживали друг друга руками. Комличенко в конечной фазе этого момента прижал руку Турищева и упал. Никакого 11-метрового тут нет.

Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.