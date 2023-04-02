Судья ошибочно назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Торпедо» (Игорь Федотов)

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из первого тайма матча 21-го тура между «Ростовом» и «Торпедо», когда в пользу хозяев назначили пенальти.
«31-я минута.
Эх, [судья на VAR Артем] Любимов.
Какие он повторы показывает, это ужас. Повторы из космоса и ни одного, который показывает, где Николай Комличенко прижимает руку Максима Турищева.
На повторах четко видно, как оба игрока придерживали друг друга руками. Комличенко в конечной фазе этого момента прижал руку Турищева и упал. Никакого 11-метрового тут нет.
Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.
- Пенальти не был реализован.
- Для Комличенко это 8-й заработанный пенальти в сезоне РПЛ.
- Матч в поле судит туляк Алексей Амелин.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова