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    Над Мудриком смеются в твиттере – игрок «Челси» не реализовал явный голевой момент

    Нападающий «Челси» Михаил Мудрик вышел в тренды твиттера после матча 29-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:2). Все из-за его дикой оплошности в первом тайме, когда он не реализовал 100-процентный голевой момент.

    На 31-й минуте, при счете 0:1, украинец вышел один на один с вратарем Эмилиано Мартинес. И, видимо, растерялся. Иначе как объяснить очевидно преждевременный, да еще и слабый удар по воротам? С ним чемпион мира из Аргентины, конечно, справился.

    Эпизод с участием Мудрика моментально завирусился в твиттере. Михаил вышел в тренды – высмеивающие его твиты появлялись со скоростью света.

    Кажется, процесс адаптации Мудрика в «Челси» затянулся. Купленный за 70 миллионов евро у «Шахтера» игрок уже провел в АПЛ восемь матчей – ноль голов.

    Да и у самого «Челси» все плохо. После поражения от «Виллы» Унаи Эмери лондонцы опустились в нижнюю половину таблицы. Но зато остается надежда на Лигу чемпионов.

    Фото: скриншоты из трансляции BBC

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2023 14:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +923

      кaстрюлька 19 часов назад

      Кокошу в пару пусть берут

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      Рейтинг: +2404

      моэм 2 апреля, 16:19

      Смеются идиёты , и их оказывается очень даже много ....понимающему в футболе понятно что он ещё адаптируется ...тот же Азар в первый сезон забил 1 , всего ОДИН гол !!! , а суперстар Гарет Бейл за два сезона всего три гола , потом "разошёлся и таких примеров талантливых игроков не счесть ...надеюсь Мудрику хватит мудрости не реагировать на выкрики этого сброда .

      1
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      Рейтинг: +176

      RealDiMoNMadrid 2 апреля, 16:18

      Конечно, высмеять же проще, чем приободрить .
      С людьми что-то не так. То ли зависть душит, то ли обиженность на детство - ХЗ

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      Рейтинг: +1608

      Fialet > RealDiMoNMadrid 2 апреля, 16:28

      Не зависть и не обиженность, а чувство справедливости. Многим не нравится, что кто то незаслуженно хорошо живёт.
      Это я не только об этом случае, а вообще.

      1
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      Рейтинг: +176

      RealDiMoNMadrid > Fialet 3 апреля, 01:14

      А кто сказал, что незаслуженно?
      И вообще, кто сказал, что на месте Мудрика кто-то из нас отказался бы от его зарплаты или трансфера за такую сумму?
      Разве он сам себя покупал или требовал таких денег?)

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      Рейтинг: +1560

      zarsm 2 апреля, 14:52

      100 лямов, друзья, 100.

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