Над Мудриком смеются в твиттере – игрок «Челси» не реализовал явный голевой момент

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик вышел в тренды твиттера после матча 29-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:2). Все из-за его дикой оплошности в первом тайме, когда он не реализовал 100-процентный голевой момент.

На 31-й минуте, при счете 0:1, украинец вышел один на один с вратарем Эмилиано Мартинес. И, видимо, растерялся. Иначе как объяснить очевидно преждевременный, да еще и слабый удар по воротам? С ним чемпион мира из Аргентины, конечно, справился.

Эпизод с участием Мудрика моментально завирусился в твиттере. Михаил вышел в тренды – высмеивающие его твиты появлялись со скоростью света.

Кажется, процесс адаптации Мудрика в «Челси» затянулся. Купленный за 70 миллионов евро у «Шахтера» игрок уже провел в АПЛ восемь матчей – ноль голов.

Да и у самого «Челси» все плохо. После поражения от «Виллы» Унаи Эмери лондонцы опустились в нижнюю половину таблицы. Но зато остается надежда на Лигу чемпионов.

Фото: скриншоты из трансляции BBC