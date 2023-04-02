Дивеев рассказал, как его 11-летнего не взяли в ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что мог оказаться воспитанником клуба.

«Почему не поехал на просмотр в ведущие академии? Я был на просмотре в ЦСКА, меня не взяли. Мне было, наверное, лет 11. К нам в Уфу приехал аргентинец из селекционного отдела ЦСКА. У ЦСКА был спонсор «Башнефть», они приехали к нам в Уфу, и были спарринг-матчи. Главный тренер смотрел на всех и в моменте подходит, выбирая среди 20 парней несколько: «Ты, ты, ты — едете в Москву».

Человек 6-7 было из Уфы, мы через месяц-два, поехали в ЦСКА на просмотр. Мы потренировались, нас поставили в товарищескую игру, мы выиграли с крупным счeтом, 8:1 вроде. И всe, потом ко мне подходят и говорят: «Игорь, мы тебе позвоним, когда будет 18, ты ещe маленький». Я с 11 лет ждал, когда позвонят, не позвонили», – сказал игрок.