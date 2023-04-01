«Просто уроды»: Павлюченко отреагировал на отсутствие российских игроков в видеоролике АПЛ

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко отреагировал на видео АПЛ с голами игроков из всех стран кроме россиян.
«Мне, честно говоря, плевать. Этого и стоило ожидать. Это просто уроды, всем ясно, что это политические движения.
Они кричат, что спорт вне политики, а повсюду мы видим отстранения, и это касается не только футбола, но и всех видов спорта», – сказал Павлюченко.
Лучшие российские бомбардиры в АПЛ:
- Андрей Канчельскис – 48 голов.
- Андрей Аршавин – 23 гола.
- Роман Павлюченко – 21 гол.
- Павел Погребняк – 11 голов.
- Динияр Билялетдинов – 8 голов.
- Алексей Смертин – 2 гола.
Источник: «Матч ТВ»