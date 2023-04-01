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    «Просто уроды»: Павлюченко отреагировал на отсутствие российских игроков в видеоролике АПЛ

    Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко отреагировал на видео АПЛ с голами игроков из всех стран кроме россиян.

    «Мне, честно говоря, плевать. Этого и стоило ожидать. Это просто уроды, всем ясно, что это политические движения.

    Они кричат, что спорт вне политики, а повсюду мы видим отстранения, и это касается не только футбола, но и всех видов спорта», – сказал Павлюченко.

    Лучшие российские бомбардиры в АПЛ:

    1. Андрей Канчельскис – 48 голов.
    2. Андрей Аршавин – 23 гола.
    3. Роман Павлюченко – 21 гол.
    4. Павел Погребняк – 11 голов.
    5. Динияр Билялетдинов – 8 голов.
    6. Алексей Смертин – 2 гола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.04.2023 20:42
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +6209

      rash1959 1 апреля, 21:45

      если тебе "плевать", тогда чего говном исходишь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2190

      Dr.Metal 1 апреля, 21:18

      Уж если и кто был бы там, то уж первый из списка, а не Роман )

      1
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    • ...
      Рейтинг: +245

      dauzhhhhh 1 апреля, 21:04

      «Мне, честно говоря, плевать====
      А дальше поносит всех и вся.Ему точно плевать ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6044

      AtticusFinch > dauzhhhhh 1 апреля, 23:50

      я смотрю зато тебе не плевать))сразу тут как тут где говном наших поливают))козел ты))

      3
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