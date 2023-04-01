«Просто уроды»: Павлюченко отреагировал на отсутствие российских игроков в видеоролике АПЛ

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко отреагировал на видео АПЛ с голами игроков из всех стран кроме россиян.

«Мне, честно говоря, плевать. Этого и стоило ожидать. Это просто уроды, всем ясно, что это политические движения.

Они кричат, что спорт вне политики, а повсюду мы видим отстранения, и это касается не только футбола, но и всех видов спорта», – сказал Павлюченко.

Лучшие российские бомбардиры в АПЛ: