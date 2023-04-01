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    Зарема дала совет «Динамо», кем заменить Йокановича

    Жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что «Динамо» должен возглавить Марко Николич.

    «В «Динамо» сильно не угадали с тренером. Странно, как после немецкой школы перешли на Славишу Йокановича. Им надо срочно брать Николича, только без Тимура Гурцкая, чтобы не было левых трансферов балканцев», – сказала Салихова.

    • Йоканович в «Динамо» с лета.
    • В 21-м туре РПЛ москвичи в большинстве уступили «Сочи» (0:2).
    • Николич без работы с 2021 года, когда покинул «Локомотив».

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    Источник: телеграм-канал «Дай ударитЬ»

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    01.04.2023 20:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1766

      Artemka444 2 апреля, 08:59

      Дубина ты, в свой Спартак лезь лучше!!!
      И рот закрой. полезным делом лучше займись!!!

      0
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      Рейтинг: +14071

      Алексей З 1 апреля, 21:21

      Она конечно умничка , но надо признать , много её что-то.
      Пусть хоть динамовцам самим даст разобраться кто есть кто.

      0
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      Рейтинг: +18342

      житель СПб 1 апреля, 21:14

      Девушка явно метит на должность директора РПЛ.

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      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka 1 апреля, 21:13

      Ой , она уже до Динамы добралась .

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      Рейтинг: +18386

      ilichkadr 1 апреля, 21:10

      Баба сердцем чует........

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      Рейтинг: +108

      Slavan52 1 апреля, 21:01

      Иногда и умные мысли посещают

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