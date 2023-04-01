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Зарема дала совет «Динамо», кем заменить Йокановича

1 апреля 2023, 20:37
4

Жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что «Динамо» должен возглавить Марко Николич.

«В «Динамо» сильно не угадали с тренером. Странно, как после немецкой школы перешли на Славишу Йокановича. Им надо срочно брать Николича, только без Тимура Гурцкая, чтобы не было левых трансферов балканцев», – сказала Салихова.

  • Йоканович в «Динамо» с лета.
  • В 21-м туре РПЛ москвичи в большинстве уступили «Сочи» (0:2).
  • Николич без работы с 2021 года, когда покинул «Локомотив».

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Источник: телеграм-канал «Дай ударитЬ»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Йоканович Славиша Николич Марко Салихова Зарема
Комментарии (4)
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Slavan52
1680372075
Иногда и умные мысли посещают
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ilichkadr
1680372637
Баба сердцем чует........
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житель СПб
1680372849
Девушка явно метит на должность директора РПЛ.
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Artemka444
1680415196
Дубина ты, в свой Спартак лезь лучше!!! И рот закрой. полезным делом лучше займись!!!
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