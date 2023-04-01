Зарема дала совет «Динамо», кем заменить Йокановича

Жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что «Динамо» должен возглавить Марко Николич.
«В «Динамо» сильно не угадали с тренером. Странно, как после немецкой школы перешли на Славишу Йокановича. Им надо срочно брать Николича, только без Тимура Гурцкая, чтобы не было левых трансферов балканцев», – сказала Салихова.
- Йоканович в «Динамо» с лета.
- В 21-м туре РПЛ москвичи в большинстве уступили «Сочи» (0:2).
- Николич без работы с 2021 года, когда покинул «Локомотив».
Источник: телеграм-канал «Дай ударитЬ»