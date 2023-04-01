«Я попал»: комментатор «Матч ТВ» отреагировал на необходимость набить тату в честь Дзюбы

Сергей Дурасов, комментатор «Матч ТВ», проиграл спор и теперь вынужден набить тату в честь форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Был у нас спор с Ильей Кузнецовым, это глава департамента креативных решений «Матч ТВ», – на количество голов Дзюбы. Я проспорил. Не удивительно, что случилось это 1 апреля.

Какое-то изображение, связанное так или иначе с Дзюбой, я должен буду набить. Короче говоря, я попал», – сказал Дурасов в эфире «Матч ТВ».