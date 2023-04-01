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    «Я попал»: комментатор «Матч ТВ» отреагировал на необходимость набить тату в честь Дзюбы

    Сергей Дурасов, комментатор «Матч ТВ», проиграл спор и теперь вынужден набить тату в честь форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Был у нас спор с Ильей Кузнецовым, это глава департамента креативных решений «Матч ТВ», – на количество голов Дзюбы. Я проспорил. Не удивительно, что случилось это 1 апреля.

    Какое-то изображение, связанное так или иначе с Дзюбой, я должен буду набить. Короче говоря, я попал», – сказал Дурасов в эфире «Матч ТВ».

    • Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
    • Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.
    • «Локомотив» намерен продлить истекающий летом контракт Дзюбы.

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    Источник: Sports.ru

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    01.04.2023 20:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1376

      Lilipyt 1 апреля, 23:57

      Какой-то дебилизм. Я если бы даже проиграть бить тату не стал бы. Надо быть конченым или жаждущим хайпануть на этом. Сколько он думал что Дзюба забьет 5? Он что не видел сколько Дзюба забивал раньше?! Видно какой аналитик на МатчТВ

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      Рейтинг: +5456

      neim 1 апреля, 23:33

      Главное и фамилия у проспорившего подходящая. Да и поделом.
      Они там на этом Матч ТВ и правда все е.п.а.н.у.т.ы.е остались.

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      Рейтинг: +772

      эд100 1 апреля, 22:11

      набей татуированный кулак. мир, дружба, дзюба на всегда. (ручкой. он то же тот ещё спорщик)

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      Рейтинг: +245

      dauzhhhhh 1 апреля, 20:43

      Серега ,а ты соскочи...Ну как Дзюба в споре с Геничем...Дзюба проиграл, и не сделал.
      Понятно дело, раз поспорил --выполняй. Но тут же Дзюба , отскочивший )))
      Потому в отношении Дзюбы утебя все права ---не выполнять условия спора.

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      Рейтинг: +5718

      TOMSON > dauzhhhhh 1 апреля, 23:08

      Он не с Дзюбой спорил

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      Рейтинг: +6044

      AtticusFinch > TOMSON 1 апреля, 23:49

      Кому ты поясняешь , это тупой дебил , он даже читать не умеет ! Мы ему здесь вопрос задаем, а он несет бред сумасшедшего на неудобные вопросы...Юродивый он

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