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  • «Я попал»: комментатор «Матч ТВ» отреагировал на необходимость набить тату в честь Дзюбы

«Я попал»: комментатор «Матч ТВ» отреагировал на необходимость набить тату в честь Дзюбы

1 апреля 2023, 20:28
3

Сергей Дурасов, комментатор «Матч ТВ», проиграл спор и теперь вынужден набить тату в честь форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Был у нас спор с Ильей Кузнецовым, это глава департамента креативных решений «Матч ТВ», – на количество голов Дзюбы. Я проспорил. Не удивительно, что случилось это 1 апреля.

Какое-то изображение, связанное так или иначе с Дзюбой, я должен буду набить. Короче говоря, я попал», – сказал Дурасов в эфире «Матч ТВ».

  • Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
  • Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.
  • «Локомотив» намерен продлить истекающий летом контракт Дзюбы.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (3)
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эд100
1680376300
набей татуированный кулак. мир, дружба, дзюба на всегда. (ручкой. он то же тот ещё спорщик)
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neim
1680381230
Главное и фамилия у проспорившего подходящая. Да и поделом. Они там на этом Матч ТВ и правда все е.п.а.н.у.т.ы.е остались.
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Lilipyt
1680382669
Какой-то дебилизм. Я если бы даже проиграть бить тату не стал бы. Надо быть конченым или жаждущим хайпануть на этом. Сколько он думал что Дзюба забьет 5? Он что не видел сколько Дзюба забивал раньше?! Видно какой аналитик на МатчТВ
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