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    Комментатору «Матч ТВ» предстоит сделать тату в честь Дзюбы

    Сергей Дурасов, комментатор «Матч ТВ», проиграл пари своему коллеге по каналу Илье Кузнецову. Они спорили, забьет ли нападающий «Локомотива» Артем Дзюба до конца сезона РПЛ пять голов.

    Дурасов не верил, что Дзюба доберется до этой отметки. Теперь ему предстоит сделать тату в честь игрока.

    «Ну все, Серeг, ждeм на следующем матче с татухой!» – написал в своем телеграме выигравший спор Кузнецов после голов Дзюбы в ворота «Пари НН».

    • Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
    • Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.
    • «Локомотив» намерен продлить истекающий летом контракт Дзюбы.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.04.2023 17:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17402

      Garrincha58 1 апреля, 18:38

      вот это о чём говорит что они там все недалёкие и ума нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3855

      fakeid 1 апреля, 18:22

      но они же не обговаривали, постоянная это будет тату, или временная. выкрутится. или 22 набьёт (номер дзюбы), а сам найдёт, чем объяснить это число.

      1
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      Рейтинг: +2404

      моэм 1 апреля, 18:17

      Герой ЧМ 2018 того стоит....тогда он один выдал нам вагон положительных эмоций .

      1
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      ...
      Рейтинг: +8972

      vladik12 > моэм 1 апреля, 20:27

      Базарите.

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