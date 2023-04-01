Комментатору «Матч ТВ» предстоит сделать тату в честь Дзюбы

Сергей Дурасов, комментатор «Матч ТВ», проиграл пари своему коллеге по каналу Илье Кузнецову. Они спорили, забьет ли нападающий «Локомотива» Артем Дзюба до конца сезона РПЛ пять голов.

Дурасов не верил, что Дзюба доберется до этой отметки. Теперь ему предстоит сделать тату в честь игрока.

«Ну все, Серeг, ждeм на следующем матче с татухой!» – написал в своем телеграме выигравший спор Кузнецов после голов Дзюбы в ворота «Пари НН».