Комментатору «Матч ТВ» предстоит сделать тату в честь Дзюбы

вот это о чём говорит что они там все недалёкие и ума нет
Сергей Дурасов, комментатор «Матч ТВ», проиграл пари своему коллеге по каналу Илье Кузнецову. Они спорили, забьет ли нападающий «Локомотива» Артем Дзюба до конца сезона РПЛ пять голов.
Дурасов не верил, что Дзюба доберется до этой отметки. Теперь ему предстоит сделать тату в честь игрока.
«Ну все, Серeг, ждeм на следующем матче с татухой!» – написал в своем телеграме выигравший спор Кузнецов после голов Дзюбы в ворота «Пари НН».
- Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
- Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.
- «Локомотив» намерен продлить истекающий летом контракт Дзюбы.