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    Галактионов повторил достижение Газзаева, Черчесова, Виллаш-Боаша, Манчини и Семака

    «Локомотив» выиграл все четыре матча в РПЛ после назначения Михаила Галактионова на пост главного тренера.

    Он стал седьмым специалистом в истории лиги, которому удалась такая серия с новой командой.

    Рекордсмены РПЛ – Адамас Голодец и Андре Виллаш-Боаш. Они стартовали в российском чемпионате с шести побед подряд.

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    Источник: Opta

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    01.04.2023 16:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3855

      fakeid 1 апреля, 18:13

      если что, боаш выиграл 8 первых матчей подряд, и это рекорд надолго. хотя почему бы галактионову не попытаться.

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