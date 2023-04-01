Галактионов повторил достижение Газзаева, Черчесова, Виллаш-Боаша, Манчини и Семака

«Локомотив» выиграл все четыре матча в РПЛ после назначения Михаила Галактионова на пост главного тренера.

Он стал седьмым специалистом в истории лиги, которому удалась такая серия с новой командой.

Рекордсмены РПЛ – Адамас Голодец и Андре Виллаш-Боаш. Они стартовали в российском чемпионате с шести побед подряд.