Галактионов повторил достижение Газзаева, Черчесова, Виллаш-Боаша, Манчини и Семака

«Локомотив» выиграл все четыре матча в РПЛ после назначения Михаила Галактионова на пост главного тренера.
Он стал седьмым специалистом в истории лиги, которому удалась такая серия с новой командой.
- Адамас Голодец (1995 год)
- Валерий Газзаев (2002)
- Станислав Черчесов (2007)
- Андре Виллаш-Боаш (2014)
- Роберто Манчини (2017)
- Сергей Семак (2018)
- Михаил Галактионов (2023)
Рекордсмены РПЛ – Адамас Голодец и Андре Виллаш-Боаш. Они стартовали в российском чемпионате с шести побед подряд.
Источник: Opta