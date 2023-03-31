Дивеев пояснил свои слова, что Лукаку – это «ничего особенного»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вернулся к своим словам о Ромелу Лукаку, сказанным после матча Евро-2020 против Бельгии. Тогда после игры россиянин сказал про соперника, что он не показал «ничего особенного». У Лукаку был дубль.

«Фраза про Ромелу Лукаку? Я от неe не отказываюсь. Могу расшифровать, сколько раз уже объяснял, наверное, сказал не совсем верно, но и люди неправильно поняли. Перед матчем, даже нет, перед моим выходом на поле Саламыч мне рассказывал, что есть Лукаку, который хорошо бежит, хорошо открывается, но в единоборствах думал, что он будет намного сильнее, честно.

Он здоровый, шкаф, гора мышц, но в плане игры… Когда ты слышишь «Лукаку», думаешь, что это космос какой-то. Ты выходишь против Ромелу, и нет такого, чтобы он выделялся», – сказал Дивеев.