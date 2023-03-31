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  • Дивеев пояснил свои слова, что Лукаку – это «ничего особенного»

Дивеев пояснил свои слова, что Лукаку – это «ничего особенного»

31 марта 2023, 19:44
2

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вернулся к своим словам о Ромелу Лукаку, сказанным после матча Евро-2020 против Бельгии. Тогда после игры россиянин сказал про соперника, что он не показал «ничего особенного». У Лукаку был дубль.

«Фраза про Ромелу Лукаку? Я от неe не отказываюсь. Могу расшифровать, сколько раз уже объяснял, наверное, сказал не совсем верно, но и люди неправильно поняли. Перед матчем, даже нет, перед моим выходом на поле Саламыч мне рассказывал, что есть Лукаку, который хорошо бежит, хорошо открывается, но в единоборствах думал, что он будет намного сильнее, честно.

Он здоровый, шкаф, гора мышц, но в плане игры… Когда ты слышишь «Лукаку», думаешь, что это космос какой-то. Ты выходишь против Ромелу, и нет такого, чтобы он выделялся», – сказал Дивеев.

  • Лукаку – лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
  • Свой 1-й гол за Бельгию форвард забил в 2010 году в Воронеже против сборной России.
  • Сейчас бельгиец в «Интере».

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер Челси ЦСКА Лукаку Ромелу Дивеев Игорь
Комментарии (2)
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Baggio1986
1680281519
Все помнят,как он тебя сделал не напрягаясь и гол забил
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