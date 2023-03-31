Кукуян рассказал, как реагирует на кричалку «Судья – пидорас»

Судья РПЛ Павел Кукуян рассказал, как реагирует на оскорбительные кричалки болельщиков.

– Например, вам кричат с трибун: «Судья – пидорас». Или: «У судьи есть муж». Как реагируете?

– Очень редко слышишь, что кричат с трибун. Ты ассистента-то не слышишь, о каких трибунах говорить.

– Это кричат и до игры, когда вы на поле выходите – там невозможно не услышать.

– Раньше, возможно, мог на эмоциях сказать что-то в духе: «Заткнись». Сейчас такое недопустимо. Понимаю, что бесполезно и ни к чему хорошему не приведет. Если что-то слышишь, то это уже как белый шум воспринимается.

У меня есть жена – зачем мне реагировать на эти фразы про мужа.