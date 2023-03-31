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  • Кукуян рассказал, как реагирует на кричалку «Судья – пидорас»

Кукуян рассказал, как реагирует на кричалку «Судья – пидорас»

31 марта 2023, 11:43
12

Судья РПЛ Павел Кукуян рассказал, как реагирует на оскорбительные кричалки болельщиков.

– Например, вам кричат с трибун: «Судья – пидорас». Или: «У судьи есть муж». Как реагируете?

– Очень редко слышишь, что кричат с трибун. Ты ассистента-то не слышишь, о каких трибунах говорить.

– Это кричат и до игры, когда вы на поле выходите – там невозможно не услышать.

– Раньше, возможно, мог на эмоциях сказать что-то в духе: «Заткнись». Сейчас такое недопустимо. Понимаю, что бесполезно и ни к чему хорошему не приведет. Если что-то слышишь, то это уже как белый шум воспринимается.

У меня есть жена – зачем мне реагировать на эти фразы про мужа.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Кукуян Павел
Комментарии (12)
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MaxRnD
1680253570
Против правды не попрёшь ?
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DOCTOR PENALTY
1680253595
Как-то неубедительно ты высказался, Паша. )
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mamba9090909
1680254047
Дебилы кричат. Стоит ли на больных обращать внимание.
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шахта Заполярная
1680256372
Я думаю глупо кукуяну на правду обижаться
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nik55
1680258116
молчит----значит согласен
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Baggio1986
1680259165
Так ассистента из-за фанатов и не слышно как раз,что за чушь?
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derrik2000
1680263348
Как реагирует, как реагирует... Если накосячит, то и САМ кричит вместе с болелами и игроками. )))
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R_a_i_n
1680264211
Писать б.мж низя, ******* получается можно?
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SLADE2019
1680266002
Это на каких матчах он ассистента своего не слышит. Одни пустые трибуны. Все он слышит (я про п....). Вот только почему это слово с ошибками написали?
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алдан2014
1680270594
Как там у Станиславского?...
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