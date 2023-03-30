Дюков рассказал, что мешает ему выступить против Fan ID

Президент РФС Александр Дюков оценил закон о Fan ID.

«Что мешает мне выступить против Fan ID? Если вести себя безответственно — можно быть популистом, сказать, что я — против. Я не вижу оснований, чтобы эту систему отменили. Выиграет ли футбол от таких заявлений против? Нет.

Людям нужно приходить на футбол. Безопасность людей — это приоритет. Она должна быть обеспечена. В правительстве всe взвесили и приняли решение», — сказал Дюков.