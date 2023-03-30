Малком ответил на вопрос, может ли он провести всю оставшуюся карьеру в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Малком высказался о своем будущем.

– Прошлым летом вы продлили контракт с «Зенитом» до конца сезона 2026/27. Можете себе представить, что завершите карьеру в Санкт-Петербурге?

– Как я уже сказал – с первого дня в Петербурге я чувствовал себя великолепно, и потому с большим удовольствием продлил соглашение. Благодарен всем, кто с самого начала принял меня максимально радушно и помогал во всем.

В Петербурге комфортно не только мне, но и моей семье. В августе будет четыре года, как я здесь – и это фантастическое время. Если честно, о завершении карьеры я ни разу не думал, я еще достаточно молод.

Могу только сказать, что кайфую от игры в «Зените» и от того, что мои действия приносят пользу команде. Буду стараться делать еще больше. Я в себе чувствую потенциал прибавлять. Могу чаще забивать, отдавать голевые передачи.