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  • Малком ответил на вопрос, может ли он провести всю оставшуюся карьеру в «Зените»

Малком ответил на вопрос, может ли он провести всю оставшуюся карьеру в «Зените»

30 марта 2023, 14:56
6

Полузащитник «Зенита» Малком высказался о своем будущем.

– Прошлым летом вы продлили контракт с «Зенитом» до конца сезона 2026/27. Можете себе представить, что завершите карьеру в Санкт-Петербурге?

– Как я уже сказал – с первого дня в Петербурге я чувствовал себя великолепно, и потому с большим удовольствием продлил соглашение. Благодарен всем, кто с самого начала принял меня максимально радушно и помогал во всем.

В Петербурге комфортно не только мне, но и моей семье. В августе будет четыре года, как я здесь – и это фантастическое время. Если честно, о завершении карьеры я ни разу не думал, я еще достаточно молод.

Могу только сказать, что кайфую от игры в «Зените» и от того, что мои действия приносят пользу команде. Буду стараться делать еще больше. Я в себе чувствую потенциал прибавлять. Могу чаще забивать, отдавать голевые передачи.

  • Игрок в России с 2019 года.
  • В феврале Малком получил российский паспорт.
  • Это самый дорогой игрок в РПЛ (24 миллиона евро).

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (6)
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nik55
1680178354
а карьера тебя не интересует ?-----на уме только деньги
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ilichkadr
1680179254
Всё правильно сказал Малком. В 26 лет думать о завершении карьеры просто не серьёзно. Все возвращаются на родину доигрывать, и бразильцы не исключение.
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шахта Заполярная
1680180163
Так может или нет?
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raritet
1680184827
Нужно признаться, как только я его не критиковал , в тот период как его только что купили. От него не было никакого толка. А время прошло и уровень нашей лиги настолько упал, что Малком оказался почти лидером Зенита. Потому что гвоздь команды Барриос. И на фоне деградирующей РПЛ и Малком ,и Промес Звезды.
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Пингвины Антарктиды
1680195835
Матч Зенита с Уралом снова по платному каналу показывают.
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