Уткин язвительно ответил Матыцину, который раскритиковал Карпина

Журналист Василий Уткин вступился за главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Карпин сказал, что не держится за свое место в сборной.

Министр спорта Олег Матыцин остался раздражен безразличием Карпина.

Милонов назвал Карпина «обиженкой».

«Мне пришла в голову короткая мысль, почему Матыцин возмутился словами Карпина. Дело в том, что господин Матыцин – чиновник.

Чиновником быть не стыдно, но российский чиновник, безусловно, просто не может себе представить, как можно не держаться за свое место. Это не может укладываться в голове чиновника. Если ты работаешь в городской управе, в министерстве, если сам являешься министром. Это просто не укладывается в голове. В этом вся суть.

А еще чиновники склонны думать, что все остальные думают как они. И тренера сборной они склонны считать чиновником, хотя это совершенно не так.

Заставляет задуматься предложение министра спорта тренеру определиться, с болельщиками он или нет. Это говорит министр спорта, который осуществляет государственную программу по расколу болельщиков. Одни принимают Fan ID, другие не принимают. Тут надо спросить министра спорта, а с кем он из болельщиков», – сказал Уткин.