Зарема прокомментировала лидерство «Спартака» по агентским выплатам

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на лидерство клуба в РПЛ по агентским выплатам.

«Нужно понимать, что выплаты по комиссиям разбиваются на три-четыре года, поэтому включаются расходы прежних периодов, если контракты не были приостановлены и разорваны. Было много трансферов у Луки Каттани, его важные продажи Айртона и Эсекьеля Понсе, и некоторых футболистов «Спартака-2».

«Спартак» при нас всегда платил в белую. Известны механизмы, как уходить от финансового фэйр-плей, оплачивать часть стоимости или комиссии через подряды связанных структур и рассказывать потом, что некоторый клуб заплатил за игрока всего 12 миллионов, например, и 300 тысяч евро комиссии. Болельщики очень впечатляются и ведутся на такое», — заявила Салихова.