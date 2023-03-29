В «Зените» назвали странной встречу «Спартака» с судьями

Владислав Радимов, советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола, отреагировал на встречу «Спартака» с боссами российских судей.

«Встреча «Спартака» с судьями выглядит странно. Явно там не обсуждали ничего такого криминального, но выглядит не очень правильно.

Почему именно «Спартак»? Если бы встреча была со всеми клубами, то было бы более справедливо. Не очень красиво получается, когда встреча происходит только с одним клубом. Это неравные условия», — сказал Радимов.