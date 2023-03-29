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В «Зените» назвали странной встречу «Спартака» с судьями

29 марта 2023, 16:58
8

Владислав Радимов, советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола, отреагировал на встречу «Спартака» с боссами российских судей.

«Встреча «Спартака» с судьями выглядит странно. Явно там не обсуждали ничего такого криминального, но выглядит не очень правильно.

Почему именно «Спартак»? Если бы встреча была со всеми клубами, то было бы более справедливо. Не очень красиво получается, когда встреча происходит только с одним клубом. Это неравные условия», — сказал Радимов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Радимов Владислав
Комментарии (8)
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rattyboy
1680101143
Неужели Алекперов раскошелился, выделил кредиты на работу с судьями ))))) Думаю не поможет. наличие "кубышки" не научит игре кривокопытных)))))
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aaaaahhhh
1680102941
Руководство Голубых в шоке, - они то сами по телефону всё решают:))))
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Вомбат
1680104528
Этой весной судьи в нескольких играх Спартака ошибались в пользу соперника. так что причина вызвать их на ковер была. Правда, за то же время судьи в матчах Оренбурга и Крыльев ошибались в пользу соперника не меньше. Но надо же понимать, где Спартак и где какие-нибудь Крылья. Одно дело народ, и свосем другое дело провинция. Смешно сравнивать возможности народной команды с провинциальными.
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эд100
1680106993
как посмели негодные забраться на газгенову поляну?!...
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lordmrv
1680107704
И правда странно, в открытую! Зенит привык втихую)))
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alp
1680117005
а на самом деле, чего удивляться? спартак всегда работал с судьями, сейчас просто уже оборзел совсем, и даже не скрывает этого...
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