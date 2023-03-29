Новый тренер «Торпедо», Испания проиграла Шотландии, Манчини в «ПСЖ» и другие новости

Отбор Евро-2024. Испания сенсационно проиграла Шотландии (0:2), игрок «МЮ» сделал дубль.

Тухель хочет купить в «Баварию» своего самого любимого игрока «Челси».

Романцев назвал действующего спартаковца, который играл бы за его «Спартак» в 90-х.

Фанаты «МЮ» требуют разрыва контракта с 22-летним игроком – все из-за фото в машине.

Один из лидеров «Баварии» каждую неделю летает в Англию ради американской модели.

«Торпедо» объявило о назначении нового главного тренера – это испанец.

Экс-тренер «Зенита» может возглавить «ПСЖ».

«Перейдет в «МЮ» и будет разрывать АПЛ»: игрок Ирака – о футболисте сборной России.

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Карвальо назвал игрока ЦСКА, которому нужно поставить памятник при жизни.