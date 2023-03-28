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  • Фанаты «МЮ» требуют разрыва контракта с 22-летним игроком – все из-за фото в машине

Фанаты «МЮ» требуют разрыва контракта с 22-летним игроком – все из-за фото в машине

28 марта 2023, 16:47
5

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Брендон Уильямс попал в скандальную ситуацию.

22-летнего футболиста заметили вдыхающим веселящий газ прямо возле клубной тренировочной базы в Каррингтоне.

Снимок с компроматом на воспитанника «МЮ» опубликовало издание The Sun.

Фанаты были шокированы увиденным и стали требовать в соцсетях расторжения контракта с Уильямсом.

Игрок в этом сезоне вышел на поле только один раз – провел пять минут в матче с «Бернли» (3:0) в Кубке английской лиги.

Фото: The Sun, dpa / Global Look Press

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Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Уильямс Брендон
Комментарии (5)
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lipatov32
1680013725
Так там не один он под газом веселящим)))
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NewLife
1680015889
Таких надо гнать.
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Oldtrafford83
1680022210
какие стали все нежные
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egor tikhonov
1680084404
и что такого? у нас были времена сборная на кальяне сидела, а тут один молодой(
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