Фанаты «МЮ» требуют разрыва контракта с 22-летним игроком – все из-за фото в машине

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Брендон Уильямс попал в скандальную ситуацию.

22-летнего футболиста заметили вдыхающим веселящий газ прямо возле клубной тренировочной базы в Каррингтоне.

Снимок с компроматом на воспитанника «МЮ» опубликовало издание The Sun.

Фанаты были шокированы увиденным и стали требовать в соцсетях расторжения контракта с Уильямсом.

Игрок в этом сезоне вышел на поле только один раз – провел пять минут в матче с «Бернли» (3:0) в Кубке английской лиги.

Фото: The Sun, dpa / Global Look Press