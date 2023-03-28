Тухель хочет купить в «Баварию» своего любимого игрока «Челси»

«Бавария» может купить полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

По информации The Times, в 24-летнем футболист заинтересован главный тренер мюнхенцев Томас Тухель. Маунт был любимым игроком немца во время его работы в лондонском клубе.

«Челси» не может договориться с Маунтом о продлении контракта, который истекает в 2024 года. Лондонцы могут продать игрока летом минимум за 50 миллионов фунтов.