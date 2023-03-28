Тухель хочет купить в «Баварию» своего любимого игрока «Челси»

«Бавария» может купить полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.
По информации The Times, в 24-летнем футболист заинтересован главный тренер мюнхенцев Томас Тухель. Маунт был любимым игроком немца во время его работы в лондонском клубе.
«Челси» не может договориться с Маунтом о продлении контракта, который истекает в 2024 года. Лондонцы могут продать игрока летом минимум за 50 миллионов фунтов.
- За ситуацией с будущим англичанина также следят «МЮ», «Ливерпуль» и «Ювентус».
- В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 32 матчах.
Источник: The Times