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  • Зинченко вошел в сборную Европы по версии The Athletic. Хвича – в сборной остального мира

Зинченко вошел в сборную Европы по версии The Athletic. Хвича – в сборной остального мира

29 марта 2023, 00:37

Портал The Athletic составило символические сборные Европы и остального мира, в которые можно было включить только одного представителя от одной страны.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварцхелия вошел в сборную остального мира, потому что Грузия, по словам авторов The Athletic, является трансконтинентальной страной.

  • Сборная Европы

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).

Защитники: Жоау Канселу (Португалия, «Бавария»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «Лейпциг»), Александр Зинченко (Украина, «Арсенал»).

Полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Букайо Сака (Англия, «Арсенал»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

  • Сборная остального мира

Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Интер»).

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Эдмон Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»), Ким Мин-Джэ (Южная Корея, «Наполи»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»).

Полузащитники: Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Кайседо (Эквадор, «Брайтон»).

Нападающие: Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»).

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Источник: Sports.ru
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Арсенал Наполи Зинченко Александр Кварацхелия Хвича
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