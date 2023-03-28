Шунин объяснил, что помогло ему пройти испытание большими деньгами

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о влиянии денег на футболистов.

«К счастью, другая проблема молодых игроков меня сразу обошла. Я родился в обеспеченной семье, поэтому первые деньги на меня никак не повлияли.

Но я видел, как сносило крышу молодым одноклубникам, у которых раньше не было ничего, а тут вдруг появился огромный контракт.

С одной зарплаты они закрывали все долги, а со второй – покупали машины, потом снимали крутые квартиры и улетали куда-то в космос.

Нет, чего скрывать, в клубы я тоже ходил, особенно после удачных игр. Ну а как еще? Меня до 17 лет вообще никуда не отпускали – только на тренировки и в школу.

Я не видел ни клубов, ни дискотек, никаких гулянок, ничего – только уроки и поле. Все! А тут – ты взрослый, сам зарабатываешь, за тобой уже не следят.

Конечно, захотелось почувствовать эту жизнь, но я никогда не перебарщивал. Только после игр и без фанатизма.

Все остальное время – жесткий режим. Спасибо родителям, которые меня правильно воспитали», – написал Шунин в своем блоге на Sports.ru.