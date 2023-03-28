Шунин рассказал, куда мог уйти из «Динамо» – звали даже в МЛС и Украину

Вратарь «Динамо» Антон Шунин назвал клубы, пытавшиеся его подписать.

«Мог ли я когда-нибудь уйти из «Динамо»? Да, предложения были, особенно в начале 2010-х.

Например, Семин звал в «Динамо» Киев, были предложения от топов РПЛ.

В «Локо» звали совсем молодым, предлагали зарплату в 10 раз больше, чем в «Динамо». Но я не гнался за деньгами, поэтому даже не рассматривал.

Следом звали в «Зенит», чуть попозже был «Спартак».

В Европу всерьез никогда не звали. Была еще Турция, а несколько лет назад – Америка.

МЛС, конечно, интересна, но у меня в приоритете всегда было «Динамо» – уж как-то так сложилось. Я ведь прошел с клубом все – даже ФНЛ», – написал Шунин в своем блоге на Sports.ru.