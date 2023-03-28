Агент Бальде рассказал, какие отношения у Абаскаля с форвардом «Спартака»

Фредерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал об отношениях его клиента с главным тренером клуба Гильермо Абаскалем.

«Кейта Бальде находится в прекрасной форме, а его отношения с главным тренером Гильермо Абаскалем можно назвать идеальными.

Не повлияют ли на его игру и мотивацию в «Спартаке» слухи, распространяемые в итальянской прессе о его семье? Сейчас с этим всe хорошо, никаких проблем нет», – заявил Пасторелло.