Агент Бальде рассказал, какие отношения у Абаскаля с форвардом «Спартака»

Фредерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал об отношениях его клиента с главным тренером клуба Гильермо Абаскалем.
«Кейта Бальде находится в прекрасной форме, а его отношения с главным тренером Гильермо Абаскалем можно назвать идеальными.
Не повлияют ли на его игру и мотивацию в «Спартаке» слухи, распространяемые в итальянской прессе о его семье? Сейчас с этим всe хорошо, никаких проблем нет», – заявил Пасторелло.
- Сообщалось, что форварда держат в запасе из-за его отношения к тренировкам.
- Московский клуб подписал нападающего в августе.
- С тех пор он поучаствовал только в 3 матчах, проведя на поле 57 минут.
- Несколько месяцев сенегалец пропустил из-за дисквалификации.
Источник: Metaratings