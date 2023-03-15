Абаскаль держит Бальде в запасе «Спартака» из-за его отношения к тренировкам (Metaratings)

Стало известно, почему нападающий «Спартака» Кейта Бальде не выходил на поле в трeх последних матчах.

По информации Metaratings, главный тренер Гильермо Абаскаль считает, что Бальде не демонстрирует должного отношения на тренировках. Его нахождение в запасе «Спартака» – воспитательная мера Абаскаля.

Сейчас Бальде пытается доказать тренеру обратное и проявляет себя в каждом тренировочном занятии.