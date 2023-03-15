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    Абаскаль держит Бальде в запасе «Спартака» из-за его отношения к тренировкам (Metaratings)

    Стало известно, почему нападающий «Спартака» Кейта Бальде не выходил на поле в трeх последних матчах.

    По информации Metaratings, главный тренер Гильермо Абаскаль считает, что Бальде не демонстрирует должного отношения на тренировках. Его нахождение в запасе «Спартака» – воспитательная мера Абаскаля.

    Сейчас Бальде пытается доказать тренеру обратное и проявляет себя в каждом тренировочном занятии.

    • В августе «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

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    Источник: Metaratings

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    15.03.2023 01:32
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