Главный тренер сборной Казахстана дал совет РФС, стоит ли переходить из УЕФА в Азию

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев призвал РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Казахстан сейчас участвует в отборочном цикле Евро-2024, Россия лишена официальных игр. Что нам делать? Вступать в Азиатскую конфедерацию?

— Думаю, России надо ждать. Рано или поздно все это закончится... Понятно, что и потом будет непросто и не все гладко. Не в одночасье все наладится. Однако Россия не последняя футбольная страна, участник больших турниров.

Думаю, УЕФА вернет сборную России в свои турниры. Другой вопрос — когда? Но в любом случае, мне кажется, России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию.

— Значит, надо ждать?

— Да. И самое главное — не терять время, а готовить новое поколение футболистов, которые будут достойно выступать, когда Россию вернут в международные европейские турниры.