Игроки сборной Перу подрались с испанской полицией

Футболисты сборной Перу и испанские полицейские подрались в понедельник, 27 марта.

По информации журналиста Диего Монтальвана, перуанские игроки после прилета в Испанию на товарищеский матч с Марокко захотели поближе подойти к болельщикам, однако полицейские не позволили это сделать.

Один из сотрудников оттолкнул защитника Йосимара Йотуна, после чего тот толкнул полицейского в ответ. За партнера по сборной вступились вратарь Педро Гальесе и форвард Алекс Валера, однако конфликт удалось погасить.