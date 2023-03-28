Скоулз назвал Конте «старым ублюдком»

Пол Скоулз резонансно прокомментировал увольнение Антонио Конте из «Тоттенхэма».

В частности, он назвал 53-летнего итальянца «старым ублюдком».

«Когда менеджера увольняют, все винят в этом подбор игроков... а топ-менеджер винит в провале отсутствие амбиций.

Почему тренеры, улыбаясь и пожимая руку игроку на пресс-конференции, не говорят: «Мне не нравится этот игрок, я думаю, что в конечном итоге из-за него меня уволят».

Нет, мы слышим это нытьe от каждого старого ублюдка, как только он будет уволен», – написал Скоулз в соцсетях, но почти сразу же удалил свой пост.

Конте возглавлял «Тоттенхэм» с осени 2021 года.

Команда идет на 4-м месте в таблице АПЛ, набрав 49 очков в 28 турах.

Футболисты требовали увольнения главного тренера из-за его скандального интервью.

«Тоттенхэм» выплатил 55 миллионов уволенным тренерам за последние 10 лет