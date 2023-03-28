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Скоулз назвал Конте «старым ублюдком»

28 марта 2023, 00:15
2

Пол Скоулз резонансно прокомментировал увольнение Антонио Конте из «Тоттенхэма».

В частности, он назвал 53-летнего итальянца «старым ублюдком».

«Когда менеджера увольняют, все винят в этом подбор игроков... а топ-менеджер винит в провале отсутствие амбиций.

Почему тренеры, улыбаясь и пожимая руку игроку на пресс-конференции, не говорят: «Мне не нравится этот игрок, я думаю, что в конечном итоге из-за него меня уволят».

Нет, мы слышим это нытьe от каждого старого ублюдка, как только он будет уволен», – написал Скоулз в соцсетях, но почти сразу же удалил свой пост.

  • Конте возглавлял «Тоттенхэм» с осени 2021 года.
  • Команда идет на 4-м месте в таблице АПЛ, набрав 49 очков в 28 турах.
  • Футболисты требовали увольнения главного тренера из-за его скандального интервью.

«Тоттенхэм» выплатил 55 миллионов уволенным тренерам за последние 10 лет

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Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Скоулз Пол Конте Антонио
Комментарии (2)
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Snek
1679960903
А чего Конте неправильного сказал? Если это так и есть. Они зовут тренера, который хочет зарабатывать трофеи, а философия руководства - это быть в плюсе по финансам и держаться на уровне зоны ЛЧ. Игроки смотрят, что задача +- выполнена, можно дуру погонять. С другой стороны, чемпионская гонка АПЛ в этом году завязана на двух командах. Даже если МЮ вдруг выдаст феерию, то вряд ли 19-ти очковый разрыв можно сократить за 12 туров. Вот игроки и не особо стараются, но я так понимаю Конте хотел побороться за бронзу с МЮ, которая до лампочки его команде. Тут и его косяк как тренера, что не было обговорено заранее, что будем биться за любой трофей, даже не значимый. Возможно это обговаривали и руководство клуба "побрило" его идею о том чтобы бить
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lNeTl
1679980424
Ничего, ещё не много и Скоулз станен таким же "старым ублюдком"
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