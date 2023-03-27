Семин прокомментировал критику в адрес Карпина

Юрий Семин высказался о том, что главного тренера сборной России Валерия Карпина активно критикуют в последнее время.

Россияне не могли победить в 3 матчах подряд – серия прервалась в воскресенье в игре с Ираком (2:0).

Кроме того, Карпин сказал, что не держится за свое место в сборной.

Министр спорта РФ Олег Матыцин остался раздражен безразличием тренера.

Милонов назвал Карпина «обиженкой».

«На протяжении всей своей карьеры тренер выслушивают критику, в этом нет ничего нового. Такая профессия.

Его всегда критикуют, потому что только тренер отвечает за результат, а постоянно хорошим результат не бывает.

Но Карпин не юнец, он умеет справляться с давлением», – считает Семин.