Семин прокомментировал критику в адрес Карпина

Юрий Семин высказался о том, что главного тренера сборной России Валерия Карпина активно критикуют в последнее время.
- Россияне не могли победить в 3 матчах подряд – серия прервалась в воскресенье в игре с Ираком (2:0).
- Кроме того, Карпин сказал, что не держится за свое место в сборной.
- Министр спорта РФ Олег Матыцин остался раздражен безразличием тренера.
- Милонов назвал Карпина «обиженкой».
«На протяжении всей своей карьеры тренер выслушивают критику, в этом нет ничего нового. Такая профессия.
Его всегда критикуют, потому что только тренер отвечает за результат, а постоянно хорошим результат не бывает.
Но Карпин не юнец, он умеет справляться с давлением», – считает Семин.
Источник: «РБ Спорт»