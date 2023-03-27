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  • Уткин: «Победа Казахстана над Данией даже самым тупым должна объяснить, почему надо играть в Европе, а не в Азии»

Уткин: «Победа Казахстана над Данией даже самым тупым должна объяснить, почему надо играть в Европе, а не в Азии»

27 марта 2023, 22:15
12

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал результат матча Казахстан – Дания.

  • Сборная Казахстана одержала волевую победу со счетом 3:2 в отборе Евро-2024.
  • Команда уступала 0:2 до 73-й минуты.

«Победа Казахстана над датчанами должна даже самым тупым объяснить, почему, имея выбор, надо в случае необходимости потратить любые силы для того, чтобы играть в Европе. А не в Азии.

Казахстан к такому успеху шел очень долго. А пришел счастливо и красиво. 3:2; к 70-й минуте датчане уверенно вели 2:0. Jeñisimen! С победой!

Upd. И, конечно, поздравления с очередным успехом Магомеду Адиеву, нашему тренеру во главе прогрессирующей европейской сборной», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Отбор ЧЕ-2024 Россия. Премьер-лига Дания Казахстан Уткин Василий
Комментарии (12)
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MaxRnD
1679944728
Уася, мы за тебя рады
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эд100
1679946444
не надо ни куда переходить. сидим на попе ровно, всё вернётся на круги своя.
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SanInstructor
1679948566
раз в год и палка стреляет...
Ответить
Fialet
1679952123
"Имея выбор"? Вот выбора то и нет, в Европу не пускают. Остаётся только Азия.
Ответить
lNeTl
1679978578
Даже самым тупым ясно, что нужно играть и не важно Азия это или Европа! Если закрыли Европу для России, что тогда, сидеть ждать и оттачивать навыки дома?
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Давид59
1679978800
Респект "Бомбардиру". Не только мнение Терюшкова печатает. Васю всегда уважал. Он в футболе смыслет. Этот маразм вечно длиться не может. Вернёмся, никуда не денемся.
Ответить
lNeTl
1679978961
Фу, противно читать этого ж.о.п.о.л.и.з.а,за такие слова, я бы его в иноагенты отправил, но у нас за слова не дают такой награды.Надо что-то новое придумать...
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nemolod
1679984809
Ну поиграй в Европе,только когда это будет,лет через 5 или 10? А для футболиста такой срок ожидания без официальных матчей будет означать конец карьеры и отсутствие мотивации,лучшие начнут уходить в зарубежные команды,но таких будет немного,а остальные будут уходить из футбола,сначала единично,надеясь на перемены к лучшему,а затем и массово!
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