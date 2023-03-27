Уткин: «Победа Казахстана над Данией даже самым тупым должна объяснить, почему надо играть в Европе, а не в Азии»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал результат матча Казахстан – Дания.

Сборная Казахстана одержала волевую победу со счетом 3:2 в отборе Евро-2024.

Команда уступала 0:2 до 73-й минуты.

«Победа Казахстана над датчанами должна даже самым тупым объяснить, почему, имея выбор, надо в случае необходимости потратить любые силы для того, чтобы играть в Европе. А не в Азии.

Казахстан к такому успеху шел очень долго. А пришел счастливо и красиво. 3:2; к 70-й минуте датчане уверенно вели 2:0. Jeñisimen! С победой!

Upd. И, конечно, поздравления с очередным успехом Магомеду Адиеву, нашему тренеру во главе прогрессирующей европейской сборной», – написал Уткин в своем телеграм-канале.