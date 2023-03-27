Зарема: «Тот, кто добьется пересмотра закона о Fan ID, наберет вистов в глазах общественности. Отличный материал для предвыборной кампании»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова президента РФС Александра Дюкова, который призвал оформить Fan ID.

«Тот, кто добьется пересмотра закона о Fan ID, наберет вистов в глазах общественности. Отличный материал для предвыборной кампании для депутатов и не только.

Не понимают, что болельщики не идут в МФЦ не потому, что им лень ради любимой команды – они на автобусах и поездах в другие регионы едут. Через хребет нельзя. Надо было договариваться, услышать, пойти на кое-какие уступки.

А теперь народ лишили зрелища, в том числе и тех, кто приходит на стадион. Без болельщиков и без того унылый российский футбол стал бездушным мероприятием», – заявила Салихова.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID