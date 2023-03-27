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  • Зарема: «Тот, кто добьется пересмотра закона о Fan ID, наберет вистов в глазах общественности. Отличный материал для предвыборной кампании»

Зарема: «Тот, кто добьется пересмотра закона о Fan ID, наберет вистов в глазах общественности. Отличный материал для предвыборной кампании»

27 марта 2023, 13:54
6

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова президента РФС Александра Дюкова, который призвал оформить Fan ID.

«Тот, кто добьется пересмотра закона о Fan ID, наберет вистов в глазах общественности. Отличный материал для предвыборной кампании для депутатов и не только.

Не понимают, что болельщики не идут в МФЦ не потому, что им лень ради любимой команды – они на автобусах и поездах в другие регионы едут. Через хребет нельзя. Надо было договариваться, услышать, пойти на кое-какие уступки.

А теперь народ лишили зрелища, в том числе и тех, кто приходит на стадион. Без болельщиков и без того унылый российский футбол стал бездушным мероприятием», – заявила Салихова.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Дюков Александр Салихова Зарема
Комментарии (6)
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ilichkadr
1679915172
Зарема оказывается в картишки любит переброситься?
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ArReal
1679916295
В очередной раз насмешила...сколько у нас болельщиков не оформило Фан айди? и в чем значимость этих людей для избирательной компании - капля в море!!!А если выехать за пределы МКАДА, так там вообще и не слышали про него во многих крупных городах))Я не говорю уже о женской части населения и пожилой - они вообще на этот айди плевать хотели)))Что касается предвыборной компании то я уже давно не видел чтобы их проводили - в 90-е се подъезды были обклеены фотографиями кандидатов - каждый уголок, сейчас я даже не знаю кто эти люди в бюллютене ,когда день выборов , прошли ли они и какие результаты.. А учитывая то, что сейчас подсчитывает компьютер - выводы делайте сами))Такую чушь сказать - это же надо постараться....и самое интересное - какому
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То ли ещё будет
1679919315
Всегда удивлялся дуболомам, которые комментируют высказывания тех, или иных людей, не по тому, что они сказали, а по своему личному отношению к ним, или к организациям с ними связанными каким-либо образом. Ярчайший пример тупости. Как бы я не относился к Зареме, но отрицать, что она сказала, по существу вопроса, дело, я не стану.
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алдан2014
1679920181
Кто вернёт старый пенсионный возраст,вот тот и будет лучшим. Даже догадываюсь кто это
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