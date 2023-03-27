Дюков рассказал, оформил ли он себе Fan ID

Президент РФС Александр Дюков ответил, есть ли у него карта Fan ID.

«В ближайшее время посещу матч. Карта болельщика есть, я получил ее еще в июле», – сказал Дюков.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID