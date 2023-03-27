Дюков рассказал, оформил ли он себе Fan ID

Президент РФС Александр Дюков ответил, есть ли у него карта Fan ID.
«В ближайшее время посещу матч. Карта болельщика есть, я получил ее еще в июле», – сказал Дюков.
- С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.
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Источник: ТАСС