Все 5 голов сборной Дании в отборе Евро-2024 забил один игрок – им интересуются «МЮ» и «Барселона»

Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд находится в роскошной форме.

20-летний футболист много забивает в Серии А, а на прошлой неделе блеснул в составе сборной Дании.

Датчане провели два матча в отборе Евро-2024 – против Финляндии (3:1) и Казахстана (2:3).

Хойлунд стал автором всех пяти голов своей команды. Он лидирует в гонке бомбардиров отборочного турнира, опережая даже Криштиану Роналду (4).

Форварда уже называют «новым Эрлингом Холандом». «Аталанта» купила его прошлым летом за 17 миллионов евро.

Вскоре датчанин может перейти в топ-клуб. Свой интерес к Хойлунду уже обозначили «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press