«Лозунги кидать все мы мастаки»: Григорян вступился за Карпина перед министром спорта

Александр Григорян ответил министру спорта РФ Олегу Матыцину.

Он поддержал главного тренера сборной России Валерия Карпина в заочной перепалке с чиновником.

Карпин ранее сказал, что не держится за свое место.

Матыцин остался раздражен безразличием тренера.

«Министру спорта я бы хотел сказать, что лозунги‑то кидать все мы мастаки. Что же подразумевал Карпин? Он просто правду сказал, господин Матыцин.

В свое время у меня с одним нашим выдающимся тренером был разговор. Я молодой, говорю, что футбол – это самое важное. А он сказал: «Нет, футбол это самое главное».

В контексте этого, может ли футбол быть важнее, чем жизнь? Если важнее, то значит ты должен легко расстаться с жизнью ради футбола.

Лозунги‑то кидать и рассуждать проще всего, а иметь тренера сборной, который откровенно разговаривает – это редкость», – заявил Григорян.