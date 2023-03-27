Слуцкий объяснил важность товарищеских матчей для сборной России

Леонид Слуцкий оценил матчи сборной России с Ираном и Ираком.

«Как Карпин расставлял приоритеты в стартовых составах на матчи с Ираном и Ираком? Считаю, что здесь всe просто и очевидно.

На сильнейшую из двух команд ты выставляешь стартовый состав вне зависимости от того, домашняя эта игра или нет. Это раз. Второе, мы видим, что Глебов сыграл в обоих матчах.

Сейчас таков уровень игроков сборной, да и сама команда не так часто играет, поэтому определить стартовый состав достаточно сложно.

Думаю, никто из болельщиков не увидел глобальной разницы в составах, футболистах и игровой модели, хотя мы увидели большое количество новых игроков в матче с Ираком. По любой позиции можно долго дискутировать, кто из футболистов сильнее.

Это обновлeнная сборная России, не имеющая официальных игр. Товарищеские матчи достаточно важны, потому что это единственная возможность себя проявить», – сказал Слуцкий.