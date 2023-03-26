Отбор Евро-2024. Португалия благодаря дублю Роналду разгромила Люксембург (6:0), Италия победила Мальту (2:0)

Закончились два матча отборочного этапа Евро-2024.
Люксембург забил шесть безответных голов Люксембургу. Криштиану Роналду вновь сделал дубль.
Италия со счетом 2:0 обыграла Мальту. Забили Матео Ретеги и Маттео Пессина.
Отбор Евро-2024. 2-й тур
Люксембург – Португалия – 0:6 (0:4)
Голы: 0:1 – Роналду, 9; 0:2 – Фелиш, 15; 0:3 – Силва, 18; 0:4 – Роналду, 31; 0:5 – Отавио, 77; 0:6 – Леау, 89.
Незабитый пенальти: Леау, 85.
Мальта – Италия – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Ретеги, 15; 0:2 – Пессина, 27.
Источник: «Бомбардир»