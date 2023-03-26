Осинькин отреагировал на дебютный гол Пиняева за сборную

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о голе Сергея Пиняева за сборную России.

18-летний полузащитник отличился в товарищеском матче против Ирака.

Он стал самым молодым автором гола в истории сборной.

«Мне приятно, что Сергей Пиняев забил дебютный гол за сборную. Как и приятно следить за игрой, которую он показывает. Понятно, что Ирак, наверное, не является топовым соперником для сборной России. Но игра была непростая.

Пиняев смотрелся хорошо в те моменты, когда у команды не все получалось», – сказал Осинькин.