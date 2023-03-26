Градиленко: «Смысл следить за сборной России?»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Градиленко не испытывает интереса к современной сборной России.

— Я не смотрел игру нашей сборной. Знаю результат 1:1 с Ираном и то, что будут играть с Ираком.

— Вы вообще не следите за сборной?

— Я не вижу в этом смысла. Ради чего?

— Почему не следите?

— Я не понимаю, для чего мы играем. Поэтому мне неинтересно.

— Сборная не должна играть матчи?

— Я не понимаю, для чего. Может быть, она должна играть матчи — может, не должна. Мое мнение: должны быть какие-то четкие, понятные задачи. Может быть, эта задача – смотреть игроков на перспективу, которые, возможно, будут играть через год, два, три, пять лет. Но через пять лет, может быть, их уже не будет. Поэтому пока сборная России для меня неинтересна, потому что я не вижу целей и задач.