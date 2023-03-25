Бразильский футбольный журналист полностью впитал нашу культуру: задорно спел два русских хита

Футбольный журналист из Бразилии Фабио Алейшо продолжает жить и работать в России. Уже несколько лет он рассказывает из Москвы на родину о жизни бразильских игроков в РПЛ и о системе российского футбола в целом. Несколько месяцев назад репортер стал гражданином России.

За годы в России Алейшо впитал часть местной культуры, что не стесняется демонстрировать. Например, на товарищеском матче ЦСКА – 2DROTS (1:2) по просьбе коллеги Сергея Егорова исполнил два любимых русских хита.

После матча Алейшо продолжил блистать вокальными данными. Спел уже на родном языке песню о любви.

Алейшо показывает, что иностранцы в России вполне могут становиться своими.