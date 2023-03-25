Стрельцов опасается, что «Торпедо» могут ликвидировать

Сын бывшего форварда «Торпедо» Эдуарда Стрельцова Игорь прокомментировал отставку главного тренера Андрея Талалаева.

«Пришла новая метла — метeт по-новому, как обычно. Частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведeт. Я не знаю, чего у них там случилось: может, что-то не поделили в спортивных вопросах.

Всe это может идти от нехватки финансов. Колыванов правильно сказал, что команду надо было укреплять ещe тогда, когда только выходили в РПЛ. Сколько матчей проиграно со счeтом 0:1 или 1:2 — футбольный счeт, но не использовали столько моментов, что должны были побеждать.

Жалко, конечно. Талалаев нормально подводил команду. А таких тренеров, которые вытягивали и спасали команду, сейчас нет. Жалко, что покинем РПЛ. Главное, чтобы не было чего-то дурного. Клуб с такой историей может пропасть. Но мы верим, надеемся и болеем до конца», – сказал Стрельцов.