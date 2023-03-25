Ибрагимович мог стать самым возрастным игроком в истории отборов Евро, но этот рекорд в тот же день побил форвард сборной Гибралтара

Накануне немало источников выпустили новость о рекорде Златана Ибрагимовича.

Сообщалось, что швед стал самым возрастным игроком в истории отборов Евро.

Нападающий «Милана» поучаствовал в матче с Бельгией (0:3), когда ему было 41 год и 172 дня.

По этому показателю Златан обогнал предыдущего рекордсмена Дино Дзоффа (41 год и 3 месяца).

Однако все забыли про Ли Кашаро – форварда сборной Гибралтара. Матч его команды против Греции (0:3) проходил параллельно игре Швеция – Бельгия.

Именно этот «ноунейм» не дал Ибрагимовичу побить рекорд. Результат Кашаро – 41 год и 176 дней. Как долго продержится это достижение?

Фото: Global Look Press