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    Ибрагимович мог стать самым возрастным игроком в истории отборов Евро, но этот рекорд в тот же день побил форвард сборной Гибралтара

    Накануне немало источников выпустили новость о рекорде Златана Ибрагимовича.

    Сообщалось, что швед стал самым возрастным игроком в истории отборов Евро.

    Нападающий «Милана» поучаствовал в матче с Бельгией (0:3), когда ему было 41 год и 172 дня.

    По этому показателю Златан обогнал предыдущего рекордсмена Дино Дзоффа (41 год и 3 месяца).

    Однако все забыли про Ли Кашаро – форварда сборной Гибралтара. Матч его команды против Греции (0:3) проходил параллельно игре Швеция – Бельгия.

    Именно этот «ноунейм» не дал Ибрагимовичу побить рекорд. Результат Кашаро – 41 год и 176 дней. Как долго продержится это достижение?

    Фото: Global Look Press

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    Источник: Squawka

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