«Права на ошибку нет. Сыграешь плохо – меняют»: Мостовой – о россиянах в составе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о сложностях конкуренции в команде.
«В этом сезоне чувствую себя уверенно. У меня много игрового времени. Хотя понимаю, что права на ошибку нет.
Но это школа жизни для всех русских футболистов в «Зените». Если ты это пройдешь, дальше будет намного легче.
У нас сейчас много бразильцев, все они качественные, суперконкуренция. И если русский парень сыграл плохо, его меняют в любом случае. На этом тоже нужно учиться.
Первые полгода в «Зените» мне было очень сложно. Я прям мучился. Но если ты хочешь играть в таком клубе, хочешь развиваться – сжал кулаки и побежал! Здоровая конкуренция – твой двигатель», – заявил Мостовой.
- «Зенит» лидирует в чемпионате с 7-очковым отрывом.
- В сезоне РПЛ у Мостового 19 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
Источник: Sport24