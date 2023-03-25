«Права на ошибку нет. Сыграешь плохо – меняют»: Мостовой – о россиянах в составе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о сложностях конкуренции в команде.

«В этом сезоне чувствую себя уверенно. У меня много игрового времени. Хотя понимаю, что права на ошибку нет.

Но это школа жизни для всех русских футболистов в «Зените». Если ты это пройдешь, дальше будет намного легче.

У нас сейчас много бразильцев, все они качественные, суперконкуренция. И если русский парень сыграл плохо, его меняют в любом случае. На этом тоже нужно учиться.

Первые полгода в «Зените» мне было очень сложно. Я прям мучился. Но если ты хочешь играть в таком клубе, хочешь развиваться – сжал кулаки и побежал! Здоровая конкуренция – твой двигатель», – заявил Мостовой.