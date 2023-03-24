Уткин посоветовал «Локомотиву» кандидатуру генерального директора

Журналист и блогер Василий Уткин высказался об изменениях в руководстве «Локомотива».
- Клуб рассматривает вариант с увольнением генерального директора Владимира Леонченко.
- Кандидаты на замену – Андрей Лексаков и Евгений Кречетов.
- «Локо» идет на 11-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.
«Что меня удивляет. В клубе до сих пор нет реально оперативно управляющего человека. Ищут.
Это удивительно просто. Друзья мои! Геркус свободен.
«Локомотив» – клуб, в который возвращаются с успехом. Доказано Семиным, и неоднократно.
Что за поиск? Вам нужен Геркус», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Илья Геркус был президентом «Локомотива» с 2016 по 2018 год.
- При нем команда по разу выиграла РПЛ и Кубок России.
- Последнее место работы функционера – «Торпедо».
Источник: телеграм-канал Василия Уткина