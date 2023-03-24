Уткин посоветовал «Локомотиву» кандидатуру генерального директора

Журналист и блогер Василий Уткин высказался об изменениях в руководстве «Локомотива».

Клуб рассматривает вариант с увольнением генерального директора Владимира Леонченко.

Кандидаты на замену – Андрей Лексаков и Евгений Кречетов.

«Локо» идет на 11-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.

«Что меня удивляет. В клубе до сих пор нет реально оперативно управляющего человека. Ищут.

Это удивительно просто. Друзья мои! Геркус свободен.

«Локомотив» – клуб, в который возвращаются с успехом. Доказано Семиным, и неоднократно.

Что за поиск? Вам нужен Геркус», – написал Уткин в своем телеграм-канале.