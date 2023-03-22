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    У «Локомотива» есть два кандидата на пост генерального директора

    В «Локомотиве» в ближайшее время может смениться генеральный директор.

    Клуб рассматривает вопрос об увольнении Владимира Леонченко, что станет возложением на него ответственности за появление дисквалифицированного Дмитрия Баринова в кубковом матче с «Акроном».

    «Источники на футбольном рынке говорят о том, что в числе возможных сменщиков Леонченко называются Андрей Лексаков (спортивный директор РФС, глава департамента сборных команд) и Евгений Кречетов, исполнительный директор «Локомотива», – написал инсайдер Сергей Егоров.

    • Леонченко в клубе с 2020 года.
    • Команда идет в зоне переходных матчей.
    • Сообщалось, что Лексаков стоял за назначением в «Локомотив» главного тренера Михаила Галактионова.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +834

      Solist345345 10 минут назад

      А как спортивный директор РФС стоял за назначением тренера Локо?

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