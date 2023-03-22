У «Локомотива» есть два кандидата на пост генерального директора

В «Локомотиве» в ближайшее время может смениться генеральный директор.

Клуб рассматривает вопрос об увольнении Владимира Леонченко, что станет возложением на него ответственности за появление дисквалифицированного Дмитрия Баринова в кубковом матче с «Акроном».

«Источники на футбольном рынке говорят о том, что в числе возможных сменщиков Леонченко называются Андрей Лексаков (спортивный директор РФС, глава департамента сборных команд) и Евгений Кречетов, исполнительный директор «Локомотива», – написал инсайдер Сергей Егоров.