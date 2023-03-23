Дибала подал в суд на «Ювентус»: он хочет получить 50 миллионов за непродление контракта

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала подал в суд на свой бывший клуб «Ювентус».

По информации Corriere della Sera, в конце прошлого сезона Дибала достиг принципиальной договоренности с «Ювентусом» о продлении контракта на пять лет, однако руководство клуба решило не продлевать с ним контракт.

Дибала намерен отсудить 50 миллионов евро – это разница между обещанным «Ювентусом» пятилетним контрактом и действующим трехлетним соглашением с «Ромой».