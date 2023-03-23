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    Дибала подал в суд на «Ювентус»: он хочет получить 50 миллионов за непродление контракта

    Нападающий «Ромы» Пауло Дибала подал в суд на свой бывший клуб «Ювентус».

    По информации Corriere della Sera, в конце прошлого сезона Дибала достиг принципиальной договоренности с «Ювентусом» о продлении контракта на пять лет, однако руководство клуба решило не продлевать с ним контракт.

    Дибала намерен отсудить 50 миллионов евро – это разница между обещанным «Ювентусом» пятилетним контрактом и действующим трехлетним соглашением с «Ромой».

    • Футболист выступал за туринский клуб с 2015 по 2022 год.
    • С командой он 5 раз брал скудетто.
    • В «Рому» Дибала перешел в 2022 как свободный агент.

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    Источник: Corriere della Sera

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +385

      dragoff 1 час назад

      Ниче себе)))) а так можно что ли было?

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