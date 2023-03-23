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    Экс-игрок РПЛ попал в рейтинг самых провальных трансферов Серии А

    Итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило рейтинг самых провальных трансферов Серии А в этом сезоне.

    В список попали по три футболиста «Милана» (Шарль де Кетеларе, Дивок Ориги и Серджино Дест) и «Ромы» (Андреа Белотти, Ола Сольбаккен и Зеки Челик), два игрока «Лацио» (Луиш Машимиану и Маркос Антонио), а также нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.

    «Ювентус» представлен в антисписке двумя футболистами – экс-полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом и Полем Погба.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18032

      paracetamol 2 часа назад

      Паредес в Зените нормально играл и регулярно забивал, пока его ПСЖ не купил. Да и в сборной чемпионом мира стал. Какие проблемы к мужику?

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      Рейтинг: +2193

      LOKOfanatik19 > paracetamol 2 часа назад

      Слабая игра за клуб, и рейтинг для серии А, а не на ЧМ,

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      Рейтинг: +589

      lNeTl > paracetamol 2 часа назад

      Регулярно забивал?)) 43 игры и 7 мячей.Паредес мертвый был в Зените.

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