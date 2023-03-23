Экс-игрок РПЛ попал в рейтинг самых провальных трансферов Серии А

Паредес в Зените нормально играл и регулярно забивал, пока его ПСЖ не купил. Да и в сборной чемпионом мира стал. Какие проблемы к мужику?
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило рейтинг самых провальных трансферов Серии А в этом сезоне.
В список попали по три футболиста «Милана» (Шарль де Кетеларе, Дивок Ориги и Серджино Дест) и «Ромы» (Андреа Белотти, Ола Сольбаккен и Зеки Челик), два игрока «Лацио» (Луиш Машимиану и Маркос Антонио), а также нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.
«Ювентус» представлен в антисписке двумя футболистами – экс-полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом и Полем Погба.