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    «Кричит, как птица и лает, как собака»: Андрей Мостовой – о футболисте «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об одноклубнике Вильмаре Барриосе.

    — Барриос — такой человек, который может завести раздевалку. Были случаи, когда у нас что-то шло не так, и Вильмар вставал и говорил. И игрокам, и тренерам. Все через переводчика, чтобы все слышали и понимали.

    — По поводу Барриоса порой случается разрыв шаблона. На поле он боец; в раздевалке, как ты только что сказал, — лидер, который всем может напихать. Но в обычной жизни почти всегда ведет себя как маленький ребенок. Чем ты это можешь объяснить?

    — Есть такие люди: максимально серьезные на поле, но максимально раскрепощенные в жизни. В футбольном плане порой чувствую, что Барриос готов быть капитаном команды. Всегда выслушает, подскажет. Постоянно с ним это обсуждаем.

    Но в остальное время Вильмар излучает позитив. Например — ходит и кричит, как птица. Еще может пораньше уйти из раздевалки, зайти за угол и ждать. А когда я подхожу, пытается меня напугать: выскакивает из-за угла и лает, как собака. Супер, что есть такие люди. Кучо — овертоп!

    • Барриос стоит 20 миллионов евро.
    • Он пропустил последние матчи из-за травмы.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17715

      NewLife 53 минуты назад

      Боррелиоз кричит, как баклан и заражает, как клещ.)

      0
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      Рейтинг: +1394

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Барриос это Цербер Зенита. Оборона на замке, если он на этой позиции и центр поля выжжен если он там. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +18032

      paracetamol 2 часа назад

      Вильмар - самый удачный трансферт Семака.

      4
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