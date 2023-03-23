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  • «Кричит, как птица и лает, как собака»: Андрей Мостовой – о футболисте «Зенита»

«Кричит, как птица и лает, как собака»: Андрей Мостовой – о футболисте «Зенита»

23 марта 2023, 17:03
3

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об одноклубнике Вильмаре Барриосе.

— Барриос — такой человек, который может завести раздевалку. Были случаи, когда у нас что-то шло не так, и Вильмар вставал и говорил. И игрокам, и тренерам. Все через переводчика, чтобы все слышали и понимали.

— По поводу Барриоса порой случается разрыв шаблона. На поле он боец; в раздевалке, как ты только что сказал, — лидер, который всем может напихать. Но в обычной жизни почти всегда ведет себя как маленький ребенок. Чем ты это можешь объяснить?

— Есть такие люди: максимально серьезные на поле, но максимально раскрепощенные в жизни. В футбольном плане порой чувствую, что Барриос готов быть капитаном команды. Всегда выслушает, подскажет. Постоянно с ним это обсуждаем.

Но в остальное время Вильмар излучает позитив. Например — ходит и кричит, как птица. Еще может пораньше уйти из раздевалки, зайти за угол и ждать. А когда я подхожу, пытается меня напугать: выскакивает из-за угла и лает, как собака. Супер, что есть такие люди. Кучо — овертоп!

  • Барриос стоит 20 миллионов евро.
  • Он пропустил последние матчи из-за травмы.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Барриос Вильмар
Комментарии (3)
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paracetamol
1679582268
Вильмар - самый удачный трансферт Семака.
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NewLife
1679587542
Боррелиз кричит, как баклан и заражает, как клещ.
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ArReal
1679593352
КРичит как птица и лает из-за угла.... В России это называется дебил...Ну раз ты так пошутишь, представляю сколько раз он такое проделывал))Срочно нужно дать гражданство....
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