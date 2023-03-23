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    Мостовой рассказал о первой реакции Дзюбы на слитое видео

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил о состоянии нападающего Артема Дзюбы перед первым матчем после слитого видео, на котором футболист мастурбирует.

    • В 2020-м году появилось видео, как Дзюба мастурбирует на камеру.
    • Видео вызвало общественный резонанс. Его обсуждали на федеральном ТВ.
    • Дзюбу лишили капитанской повязки в «Зените», а Черчесов не вызвал его в сборную.

    «Дзюба прошел через многое. Помню игру с «Краснодаром» после того самого видео. Перед матчем Дзюба лежит на массажном столе, смотрит в потолок. Просто сам не свой. Видно, что не думает об игре.

    Потом первый тайм, незабитый пенальти… Я подумал: ну все, сейчас он может сломаться. А он собрался, забил победный гол.

    После первого тайма мы стояли в подтрибунке, Мага сказал: «Пацаны, давайте, за Артема». И команда понеслась вперед», – рассказал Мостовой.

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    Источник: Sport24

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