Президент «Урала» Иванов недоволен дисквалификацией Гончаренко: «Не видел, чтобы он так матерился»

Григорий Иванов отреагировал на решение КДК РФС по Виктору Гончаренко.
Главного тренера «Урала» дисквалифицировали на три матча РПЛ за нецензурные выражения в адрес судей в игре с «Динамо» (0:1).
«Мы видели решение КДК – это очень суровое наказание. Если тренер что-то и сказал, то это было не в адрес судьи.
Я был недалеко, не видел, чтобы он так матерился, чтобы можно было прибежать и дать красную карточку.
Могли наказать штрафом, но отлучать главного тренера от команды – неправильно», – заявил президент «Урала».
- Гончаренко пропустит матчи «Урала» с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА.
- Его удалили за споры с арбитром Алексеем Амелиным.
- Во встрече с «Динамо» прервалась беспроигрышная серия «Урала» (16).
Источник: телеграм-канал «Урала»