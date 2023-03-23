Президент «Урала» Иванов недоволен дисквалификацией Гончаренко: «Не видел, чтобы он так матерился»

всё по делу, разве что три игры многовато. как далеко надо было посылать, что бы самому туда так надолго?
Григорий Иванов отреагировал на решение КДК РФС по Виктору Гончаренко.
Главного тренера «Урала» дисквалифицировали на три матча РПЛ за нецензурные выражения в адрес судей в игре с «Динамо» (0:1).
«Мы видели решение КДК – это очень суровое наказание. Если тренер что-то и сказал, то это было не в адрес судьи.
Я был недалеко, не видел, чтобы он так матерился, чтобы можно было прибежать и дать красную карточку.
Могли наказать штрафом, но отлучать главного тренера от команды – неправильно», – заявил президент «Урала».
- Гончаренко пропустит матчи «Урала» с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА.
- Его удалили за споры с арбитром Алексеем Амелиным.
- Во встрече с «Динамо» прервалась беспроигрышная серия «Урала» (16).