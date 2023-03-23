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    Президент «Урала» Иванов недоволен дисквалификацией Гончаренко: «Не видел, чтобы он так матерился»

    Григорий Иванов отреагировал на решение КДК РФС по Виктору Гончаренко.

    Главного тренера «Урала» дисквалифицировали на три матча РПЛ за нецензурные выражения в адрес судей в игре с «Динамо» (0:1).

    «Мы видели решение КДК – это очень суровое наказание. Если тренер что-то и сказал, то это было не в адрес судьи.

    Я был недалеко, не видел, чтобы он так матерился, чтобы можно было прибежать и дать красную карточку.

    Могли наказать штрафом, но отлучать главного тренера от команды – неправильно», – заявил президент «Урала».

    • Гончаренко пропустит матчи «Урала» с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА.
    • Его удалили за споры с арбитром Алексеем Амелиным.
    • Во встрече с «Динамо» прервалась беспроигрышная серия «Урала» (16).

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +639

      эд100 3 часа назад

      всё по делу, разве что три игры многовато. как далеко надо было посылать, что бы самому туда так надолго?

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      Рейтинг: +978

      SLADE2019 3 часа назад

      Надо смотреть, с кем будет эти матчи играть Урал и многое станет понятным.

      0
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      Рейтинг: +18027

      paracetamol 4 часа назад

      Уралу сломали целку. Теперь могут пользоваться все, как говорится!

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      Рейтинг: +445

      Ниф-Ниф 4 часа назад

      "Матяршинник и крамольник".

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      Рейтинг: +386

      eugen-han 6 часов назад

      Не видел он. Так надо было слышать, как он матерился, а не видеть.

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      Рейтинг: +2519

      serglider > eugen-han 5 часов назад

      Он же не пишет, что Гончар не матерился))) В его версии по факту тренер матерился, но не так))) Я так понимаю, вместо фразы: Иди на х*й! Гончар сказал, что-то вроде: Иди на хер! Смысл тот же, но звучит не так обидно)))

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      Рейтинг: +6208

      Enter2006 > serglider 5 часов назад

      Гончар вообще сказал: "не соизволите ли Вы, любезнейший, отправиться в пешее сексуальное путешествие", а ему - красную! ))

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