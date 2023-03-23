Президент «Урала» Иванов недоволен дисквалификацией Гончаренко: «Не видел, чтобы он так матерился»

Григорий Иванов отреагировал на решение КДК РФС по Виктору Гончаренко.

Главного тренера «Урала» дисквалифицировали на три матча РПЛ за нецензурные выражения в адрес судей в игре с «Динамо» (0:1).

«Мы видели решение КДК – это очень суровое наказание. Если тренер что-то и сказал, то это было не в адрес судьи.

Я был недалеко, не видел, чтобы он так матерился, чтобы можно было прибежать и дать красную карточку.

Могли наказать штрафом, но отлучать главного тренера от команды – неправильно», – заявил президент «Урала».