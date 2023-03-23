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  • Президент «Урала» Иванов недоволен дисквалификацией Гончаренко: «Не видел, чтобы он так матерился»

Президент «Урала» Иванов недоволен дисквалификацией Гончаренко: «Не видел, чтобы он так матерился»

23 марта 2023, 09:55
8

Григорий Иванов отреагировал на решение КДК РФС по Виктору Гончаренко.

Главного тренера «Урала» дисквалифицировали на три матча РПЛ за нецензурные выражения в адрес судей в игре с «Динамо» (0:1).

«Мы видели решение КДК – это очень суровое наказание. Если тренер что-то и сказал, то это было не в адрес судьи.

Я был недалеко, не видел, чтобы он так матерился, чтобы можно было прибежать и дать красную карточку.

Могли наказать штрафом, но отлучать главного тренера от команды – неправильно», – заявил президент «Урала».

  • Гончаренко пропустит матчи «Урала» с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА.
  • Его удалили за споры с арбитром Алексеем Амелиным.
  • Во встрече с «Динамо» прервалась беспроигрышная серия «Урала» (16).

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Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Гончаренко Виктор Иванов Григорий
Комментарии (8)
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eugen-han
1679556617
Не видел он. Так надо было слышать, как он матерился, а не видеть.
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Ниф-Ниф
1679563539
"Матяршинник и крамольник".
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paracetamol
1679564025
Уралу сломали целку. Теперь могут пользоваться все, как говорится!
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SLADE2019
1679566323
Надо смотреть, с кем будет эти матчи играть Урал и многое станет понятным.
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эд100
1679567129
всё по делу, разве что три игры многовато. как далеко надо было посылать, что бы самому туда так надолго?
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