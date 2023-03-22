«После этого он все для себя решил»: названа причина ухода Талалаева из «Торпедо»

Андрей Талалаев покинул «Торпедо» по собственному желанию.
«Талалаев сам решил уйти из «Торпедо». У Андрея Викторовича давно были разногласия с руководством клуба.
Последней каплей стало решение отменить уже согласованные тренировочные сборы в Краснодаре, которые должны были пройти сейчас в паузу на игры сборных. На них Талалаев очень сильно настаивал.
После этого он всe для себя решил», – написал в телеграме журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
- Талалаев возглавлял «Торпедо» в октябре 2022 года.
- При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова