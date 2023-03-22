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    «После этого он все для себя решил»: названа причина ухода Талалаева из «Торпедо»

    Андрей Талалаев покинул «Торпедо» по собственному желанию.

    «Талалаев сам решил уйти из «Торпедо». У Андрея Викторовича давно были разногласия с руководством клуба.

    Последней каплей стало решение отменить уже согласованные тренировочные сборы в Краснодаре, которые должны были пройти сейчас в паузу на игры сборных. На них Талалаев очень сильно настаивал.

    После этого он всe для себя решил», – написал в телеграме журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

    • Талалаев возглавлял «Торпедо» в октябре 2022 года.
    • При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
    • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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