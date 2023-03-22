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Карпин объяснил, почему не вызывает Зобнина в сборную

22 марта 2023, 11:13
12

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие в команде полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

— Зобнина нет в сборной. Он дает объяснения перед каждым вызовом?

— Нет. Мы с ним договорились, что пока нет необходимости добиваться результата, мы решили дать ему паузу. Он попросил ее в связи с его здоровьем.

— Он в «Спартаке» проводит по 90 минут.

— Я тоже проводил за «Реал Сосьедад» по 90 минут в 35 лет. Но в 33 года сказал, что в сборную не могу ездить, потому что мне нужно восстанавливаться между играми.

— Но Зобнину нет тридцати.

— Но у него есть проблемы со здоровьем. Мне его медицинскую карточку показывать? У него спросите.

  • У Зобнина 41 матч за сборную.
  • Игрок стоит 6 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у игрока 0 пропущенных матчей, 3 гола, 2 ассиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Зобнин Роман Карпин Валерий
Комментарии (12)
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Ollegator
1679473242
А потом говорят, что Валера слишком вольготно с "журналистами" себя ведёт и много позволяет. Тебе ответили с первого раза на вопрос твой, нет ты продолжаешь и продолжаешь капать на мозг, пытаясь вывести человека из равновесия, чтобы он тебе что-то ляпнул.... Странно, что таких сразу на три буквы не посылают до сих пор..
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Беспонтий
1679475084
мне всё не нравится не зубы скаля мерещится мне валер.гардская атака на редуты абаскаля
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Espn21
1679482139
Какая сборная для этого деревянного игрока,он в Спартаке полный 0 а его в сборную хотят?ему вместе с Джикия мячи надувать на тренировку и твёрдое место на лавку.Всю жизнь болею за Спартак но таких бездарно играющих игроков уже давно пора с команды на выход.
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Боратти
1679482479
Потому что Зобнин - тyпой xpяк! Гы-гы-гы!
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serglider
1679555667
Зобнин - футбольное полено! Ошибка, что он вообще играет в футбол))) Ему бы в легкую атлетику пойти, наверняка выиграл гораздо больше чем в футболе))) В сборной ему делать не чего, Карпуша и так набрал туда достаточно заурядных футболеров.
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alefreddy
1679561630
Зобнин пока никакой в клубе
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