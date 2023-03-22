Карпин объяснил, почему не вызывает Зобнина в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие в команде полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

— Зобнина нет в сборной. Он дает объяснения перед каждым вызовом?

— Нет. Мы с ним договорились, что пока нет необходимости добиваться результата, мы решили дать ему паузу. Он попросил ее в связи с его здоровьем.

— Он в «Спартаке» проводит по 90 минут.

— Я тоже проводил за «Реал Сосьедад» по 90 минут в 35 лет. Но в 33 года сказал, что в сборную не могу ездить, потому что мне нужно восстанавливаться между играми.

— Но Зобнину нет тридцати.

— Но у него есть проблемы со здоровьем. Мне его медицинскую карточку показывать? У него спросите.