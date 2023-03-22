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    Карпин объяснил, почему не вызывает Зобнина в сборную

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие в команде полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

    — Зобнина нет в сборной. Он дает объяснения перед каждым вызовом?

    — Нет. Мы с ним договорились, что пока нет необходимости добиваться результата, мы решили дать ему паузу. Он попросил ее в связи с его здоровьем.

    — Он в «Спартаке» проводит по 90 минут.

    — Я тоже проводил за «Реал Сосьедад» по 90 минут в 35 лет. Но в 33 года сказал, что в сборную не могу ездить, потому что мне нужно восстанавливаться между играми.

    — Но Зобнину нет тридцати.

    — Но у него есть проблемы со здоровьем. Мне его медицинскую карточку показывать? У него спросите.

    • У Зобнина 41 матч за сборную.
    • Игрок стоит 6 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у игрока 0 пропущенных матчей, 3 гола, 2 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +406

      Ollegator 20 минут назад

      А потом говорят, что Валера слишком вольготно с "журналистами" себя ведёт и много позволяет. Тебе ответили с первого раза на вопрос твой, нет ты продолжаешь и продолжаешь капать на мозг, пытаясь вывести человека из равновесия, чтобы он тебе что-то ляпнул.... Странно, что таких сразу на три буквы не посылают до сих пор..

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